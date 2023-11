Ein hochprozentiger Abschied von der Welt des Jazz

Die Rolling Stones haben gefühlt schon 20 Mal ihre Abschiedstour angekündigt und lassen es immer noch rundgehen. Bei The Manhattan Transfer soll nach dieser Tour 51 Jahre nach der Gründung der Formation aber Schluss sein. Man reise halt nicht mehr so gern. Am Dienstag trat das Quartett, das nach einer Haltestelle in New York City benannt ist, zum letzten Mal im Linzer Brucknerhaus auf. Frei nach dem Motto "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist".