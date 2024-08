Hartkirchner spielt in neuer Sat.1-Vorabend-Serie mit

Ein smarter Sternekoch bei "Alles, was zählt", ein zweifelhafter Freund beim "Bergdoktor": Hannes Schmid hat bereits viel Erfahrung als Seriendarsteller. Nun wird der Hartkirchner zum Kneipenbesitzer. In der Serie "Die Spreewaldklinik", die ab heute wochentags um 19 Uhr auf Sat.1 zu sehen ist, spielt der 33-Jährige den Gastronomen Lars Behrens, der als Betreiber des Lokals "Sägewerk" mit dem Herz am rechten Fleck allseits beliebt ist.