Ein harmonischer Vormittag in C-Dur

Ein Konzertprogramm in absolut harmonischer Integration: Bei der Sonntagsmatinee im Brucknerhaus mit dem Bruckner Orchester unter der finnischen Dirigentenlegende Leif Segerstam standen gleich drei der vier Werke in C-Dur, das vierte bemühte zumindest eine Trompete in C. Das mag auf den ersten Blick langweilig wirken, doch C-Dur hat viele Schattierungen und ist nicht bloß die "einfache" Tonart ohne Vorzeichen.