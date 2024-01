"Ein halbes Leben": So klingt der neue Song von Christina Stürmer

Heute, Freitag, hat Christina Stürmer nach langer Zeit wieder einen neuen Song veröffentlicht: In "Ein halbes Leben" blickt sie auf ihre 20-jährige Karriere im Show-Business zurück, "als mein Traum von allein zu laufen begonnen" hat. Entstanden ist der Song im Vorjahr, als die 41-Jährige aus Altenberg bei Linz ihr 20-Jahr-Jubiläum feierte. Geworden ist es eine eher konventionelle Pop-Ballade, in der Christina Stürmers Markenzeichen, ihre markante Stimme, richtig gut zur Geltung kommt. Den Song gibt es in zwei Varianten: als Studioversion und als Live-Track, den sie bei ihrem umjubelten MTV-unplugged-Konzert im Augustvorigen Jahres im Wiener Volkstheater aufgenommen hat.

Ab 12. April geht Christina Stürmer auf Deutschland-Tournee, es gibt zwei Termine in Österreich: Der Tourauftakt findet am 12. April im Rockhouse Salzburg statt, einen Tag später ist sie im Gasometer in Wien zu hören. Einen Oberösterreich-Termin gibt es bisher nicht.

Und so hört sich der Song an:

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn