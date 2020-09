Ein großer Abend für Helmut Rogl

Auch den Feiern zum 60. Geburtstag des Linzer Komponisten Helmut Rogl im April hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Uraufführung seiner ersten Symphonie musste abgesagt werden. Dafür konnte am Montag bei der letzten "Abendmusik in der Ursulinenkirche" in dieser Saison eine Retrospektive stattfinden, die erstklassig besetzt war. Auf dem Podium: Martin Rummel (Violoncello), Peter Rohrsdorfer (Saxofon), Alfred Melichar (Akkordeon) und Clemens Zeilinger (Klavier), die alle Rogl verbunden sind, zahlreiche Werke aus der Taufe hoben und sich für dessen Musik einsetzen.

Große melodische Bögen

Auf dem Programm standen zwei Werke aus 1999, die Rogls Sinn für große melodische Bögen zeigen sowie dessen Fähigkeit, in der Tradition bleibend doch neue Aspekte zu entdecken. So beeindruckten die Saxofon-Soli aus den Sonnenspuren op. 34 und die Meditation für Cello und Akkordeon op. 32. Die beiden anderen Werke entstanden 12 Jahre später, wobei die melodiöse "Elegie für Klavier und Cello" durch ihre Klanglichkeit überzeugt und die "Keine Sorgen Fantasie" für Saxofon und Klavier launig auf den "Brotberuf" bei einer Versicherung hinweist. Davor und dazwischen Barockes – so eröffnete Martin Rummel intensiv den Abend mit der ersten Cellosuite von Bach und präsentierte die e-Moll-Sonate RV 40 von Vivaldi in einer eigenwilligen Fassung, bei der Dallapiccolas Continuo-Satz auf das Akkordeon übertragen wurde. Als eine Suite mag auch die "Saxo-Accordiofonia" des 1933 geborenen Wiener Komponisten Ferdinand Weiss gelten, die den Abend fein abrundete.

Fazit: Ein verspätetes, aber umso gelungeneres Geburtstagskonzert

Artikel von Michael Wruss