Ein Graf als Schürzenjäger, warum nicht ein Bundeskanzler im Exil?

Man kann es nur zu gut verstehen, dass Adele nicht länger ein Objekt männlicher Begierde sein will und lieber nach vorn in den dritten Akt flüchtet, wo sie als "Frosch" heimischen Ex-Politikern einschenkt. Schön, dass der Graf Reue zeigt und seine Seitensprünge rechtfertigen will: Mit "Fledermaus reloaded im Janoska Style" lässt das Musikfestival Steyr Strauss’ Operette in der Regie von Susanne Sommer von den Originalfiguren neu erzählen, die sich und ihre Rollen hinterfragen und kommentieren. Auch musikalisch herrscht Aufbruchsstimmung: Pianist Frantisek Janoska hat Strauss’ Werk fulminant für das familiäre slowakische Janoska Ensemble arrangiert, wobei Walzerseligkeit auf Jazz bis Latin trifft und sich als geballte Energie so meisterhaft virtuos wie musikantisch explosiv im Schlossgraben entlädt, den Georg Lindorfers Akanthus-Ornamente zieren. Das sanges- wie spielfreudige Ensemble trotzt wie das Publikum tapfer dem Regen: Martina Dorak ist rebellierende Adele, Frosch und Erzählerin. Herbert Lippert gibt als Gabriel von Eisenstein den Komödianten, Stephanie Fritz seine elegante Rosalinde und Christian Drescher ihren Alfred und Dr. Blind. Josef Luftensteiner sinnt als Dr. Falke nach Rache, Daniel Ohlenschläger inhaftiert als "Frank" den Falschen und Andrea Purtic hat als Orlofsky eine zündende Idee: Auch ein Bundeskanzler im Exil oder ein Vizekanzler auf Ibiza würden sich als Operettenfiguren eignen. Ganz kann man sich des Eindrucks nicht verwehren, dass ein Werk zur Parodie seiner selbst wird. Warum nicht wirklich etwas Neues schaffen, im Janoska Style?

Fazit: Eine fulminante Janoska-"Fledermaus reloaded".