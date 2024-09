Anton Bruckner: Genie zwischen Tradition und Moderne

"Es gibt nicht einen Bruckner, sondern mehrere", so Norbert Trawöger in seinem Buch "Bruckner! Journal einer Leidenschaft". "Einen heldenhaften, einen zweifelnden, einen rätselhaften, einen sinnierenden, einen, dem ein einziges Tremolo genügt, um einen Raum aufzustoßen, einen, der sich auf die Gewalt der Sintflut versteht." Damit spricht der Intendant der Bruckner-EXPO 2024 an, was das Bruckner-Jahr mit all seinen Konzerten, Ausstellungen und Publikationen schon bisher deutlich machte: Bruckner