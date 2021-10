Ein Fest für 40 Jahre Enthusiasmus für das Singen beging am Samstag, wenn auch coronabedingt mit einem Jahr Verzögerung, der Union-Chor Lambach mit einem stimmungsvollen Konzert in der Stiftskirche. 40 Jahre sind es aber auch her, dass Hans Haslinger diesen Chor gründete, seitdem mit viel Engagement und großem Gespür für ein vielfältiges Programm leitete und dabei nicht nur Impulse für die Chormusik in der Region setzte, sondern die Chorlandschaft in ganz Oberösterreich und auf zahlreichen