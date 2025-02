Ein Geheimagent im Auftrag von Jeff Bezos

Es war eine überraschende Nachricht, die Barbara Broccoli und Michael G. Wilson am Donnerstag auf der offiziellen James-Bond-Website bekannt gaben: Die langjährigen Produzenten der Bond-Filme haben die kreative Kontrolle über die Reihe rund um den berühmten Geheimagenten abgegeben – an das Unternehmen Amazon MGM Studios, das seit 2022 zu 50 Prozent Teilhaber ist.

Weg von der Leinwand?

Der Schritt kam insofern unerwartet, als dass es zuvor Spannungen zwischen dem Produzentenduo und Amazon gegeben hatte. Seit dem Film "Golden Eye" (1995) hatten die Halbgeschwister Broccoli und Wilson die kreative Aufsicht über 007 inne. Sie übernahmen die Produktion damals von ihrem Vater Albert R. "Cubby" Broccoli, der die Filmreihe 1962 zusammen mit Harry Saltzman ins Leben gerufen hatte. Mehr als 60 Jahre lang war sie so im Familienbesitz gewesen. Broccoli und Wilson hatten ihr Erbe bisher vor Plänen des Konzerns von Jeff Bezos gehütet – etwa James Bond in Form von Filmen für den eigenen Streamingdienst oder als Serie zu kapitalisieren. Broccoli hatte mehrfach betont, dass so etwas mit ihr nicht zu machen sei und 007 ein Kinoerlebnis bleiben soll. Laut einem Bericht des "Wall Street Journals" soll sie Amazon-Verantwortliche sogar als "Idioten" bezeichnet haben.

Nun klingt das Verhältnis harmonischer: "Barbara und ich sind uns einig: Es ist an der Zeit, dass unser vertrauenswürdiger Partner, Amazon MGM Studios, James Bond in die Zukunft führt," sagte Wilson (83). Wie viel Amazon für die Rechte bezahlt hatte, wurde nicht bekannt gegeben. Er wolle sich nun vermehrt auf Kunst und wohltätige Projekte konzentrieren, sagte Wilson. Das Duo bleibt aber weiterhin Mitinhaber der Bond-Reihe.

Unter Fans ist der Schritt umstritten. Befürworter hoffen, dass es nun häufiger Bond-Filme geben wird. Seit vier Jahren warten sie auf einen neuen Einsatz für den britischen Geheimdienst MI6. Kritiker befürchten, dass Amazon die Marke rücksichtslos ausschlachten könnte.

Warten auf den neuen 007

Seit dem ersten Kinofilm "James Bond – 007 jagt Dr. No" (1962) wurden zahlreiche Filme basierend auf der Romanfigur von Ian Fleming produziert, darunter welche, die wegen Rechtsstreitigkeiten von vielen Fans nicht ins offizielle Bond-Universum eingeordnet werden. In den ersten fünf Abenteuern spielte Sean Connery den Agenten.

Sean Connery, mit Unterbrechung Bond von 1962 bis 1971 Bild: RTL II

1969 folgte ihm für nur einen Film George Lazenby nach, danach Roger Moore für sieben Filme.

George Lazenby in „Im Geheimdienst ihrer Majestät“ (1969) Bild: James Bond

Roger Moore, 007-Darsteller von 1973 bis 1985 Bild: ORF/FOX

Timothy Dalton kämpfte in den 1980ern zweimal als Bond, Pierce Brosnan anschließend viermal.

Timothy Dalton spielte zweimal James Bond: 1987 und 1989. Bild: ORF

Pierce Brosnan gab den Agenten von 1995 bis 2002. Bild: ORF

Zuletzt war Daniel Craig in fünf Filmen als Bond zu sehen, zum letzten Mal in "Keine Zeit zu sterben" (2021). Wer in seine Fußstapfen tritt, ist noch offen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor David Klein Redakteur Kultur David Klein