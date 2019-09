Ein Geburtstagsfest zu Ehren der Literatur

Die Literarischen Nahversorger haben in Schlierbach mit ihrem Literaturfestival "4553" wieder einmal vorgemacht, wie man Literatur in all ihren Facetten zelebriert: in Lesungen, Ausstellungen, Diskussionen, Partys, Theater-Aufführungen, Text-Verführungen für Kinder und in Gesprächen, denen in dieser Atmosphäre wie aus dem Nichts Flügel wuchsen. Gestern ging der viertägige Reigen zum 20. Geburtstag der Nahversorger mit einer Uraufführung zu Ende: Die Theatergruppe Kirchdorf holte mit einer szenischen Lesung den Text "Gegenstimme – Eine Erzählung" des Schlierbacher Dramatikers Thomas Arzt ins Leben: Am 10. April 1938 wurde über die Eingliederung Österreichs ins nationalsozialistische Deutsche Reich abgestimmt – über den "Anschluss". In Schlierbach waren 1155 Personen wahlberechtigt, 1153 Stimmen wurden für Adolf Hitler gezählt. Eine Stimme war ungültig. Die einzige Gegenstimme stammte von Karl Bleimfeldner, dem Sohn einer Trafikantin und eines Schusters.

Judith W. Taschler Bild: Meixner

Insgesamt 3000 Besucher füllten alle Veranstaltungen bis auf den letzten Platz. An den vier Tagen lasen und diskutierten die Autorinnen und Autoren Ilija Trojanow ("Gebrauchsanweisung fürs Reisen"), Olga Flor ("Klartraum"), Vea Kaiser ("Rückwärtswalzer"), Judith W. Taschler ("Das Geburtstagsfest"), Hans Eichhorn ("FAST"), Erwin Einzinger ("Das Wildschwein. Arabesken") und Thomas Sautner ("Großmutters Haus"). Am Freitagabend brachte obendrein der ehemalige Bachmann-Preis-Gewinner Tex Rubinowitz als DJ die Gäste zum Tanzen.

Autorin Lydia Haider, Literatur-Wissenschafterin Daniela Strigl, OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller, Autoren Wladimir Kaminer und Philipp Weiss (v. l.) Bild: Meixner

So vertiefend wie unterhaltsam erörterten am Samstag Lydia Haider, Wladimir Kaminer, Philipp Weiss und Literatur-Wissenschafterin Daniela Strigl das Thema "Literatur und Engagement". Engagierter als die Literarischen Nahversorger kann ein Kulturverein kaum sein.