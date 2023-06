Ein Gastmahl als Sinnesrausch

In Abendrobe nimmt das Publikum an einer Tafel Platz. Die Gastgeberin: Silke Grabinger (SILK). Für ihr am Donnerstag in Linz uraufgeführtes Stück "Come together, right now, over me" hat sich die Linzer Tänzerin von Platons "Symposion" inspirieren lassen, in dem der antike Denker zum Gastmahl samt Reden über Eros, Gott der Erotik, lädt. Spielarten der Liebe werden den Gästen zur Live-Tafelmusik von Bachs Cellosuiten (Matthias Roller) in fünf Gängen kredenzt.