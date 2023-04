Ein Frühling mit Bruckner

Am kommenden Wochenende lädt der Verein zu einem dreitägigen "Brucknerfrühling". Am Freitag gastiert das Amai Quartet um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche. Die vier Frauen haben 2021 in Italien bei Wettbewerben auf sich aufmerksam gemacht und werden seither zu Festivals in ganz Europa eingeladen. Das Quartett spielt Werke von Giuseppe Verdi, Johannes Brahms und Giacomo Puccini.

Am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr lädt die Musikvermittlerin und Querflötistin Nicole Heibl die ganz Kleinen zum Bruckner-Workshop. "Wir hören gemeinsam Brucknermusik und versuchen dann, aus dem Hörerlebnis Bilder und daraus wieder Musik zu kreieren", sagt Heibl. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen, wer bereits ein Instrument spielt, kann es gerne mitnehmen.

Abgeschlossen wird der Brucknerfrühling am Sonntag, 7. Mai, um 9 Uhr mit der musikalischen Messgestaltung in der Pfarrkirche Ansfelden. Die "Saitenflitzer", junge Streicher der Landesmusikschule Neuhofen, begleiten die Messe unter Susanna Aigner-Haslinger musikalisch.

Informationen und Karten: brucknerbund-ansfelden.at

