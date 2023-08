Ein Film, so oberflächlich wie das reale Vorbild

Aus dem täglichen Leben einer Influencerin: Tu so, als hättest du gerade das tollste Leben. Erzähle in ein paar kurzen Sätzen eine gute, sexy Story. Versehe sie mit Emojis. Mach ein Selfie, poste es und check deine Likes. Sie werden dich bewundern, sie werden dich lieben und sie werden so sein wollen, wie du vorgibst, dass du bist. Doch: Das Böse ist immer und überall in dieser Scheinwelt.

Hieraus lässt sich gut ein Filmchen machen, noch dazu, wenn ihm eine wahre Begebenheit zugrunde gelegt werden kann. Das haben sich die Macher des kanadischen Films "Sugar" (Montag, 22.15 Uhr, ZDF) eigentlich fein ausgedacht. Mit dem Unterfangen sind sie allerdings kläglich gescheitert. Das Drehbuch ist trotz guter realer Vorlage lächerlich und aufpoliert, der Inhalt oberflächlich umgesetzt. Die Schauspieler sind großteils unbegabt und stets wird der Zeigefinger virtuell ins Bild gehalten. "Passt auf, liebe Kinder, sonst geht es euch genauso wie den beiden Mädels, die doch nur ein wenig Spaß haben und viele Likes auf ihren Social-Media-Accounts lukrieren wollten und im Knast gelandet sind!" Ein Film, bei dem es sich nicht lohnt, das Handy aus der Hand zu geben.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder