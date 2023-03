Viel Zustimmung gab es am Samstag für Mozarts "Le nozze di Figaro" in der Staatsopern-Neuinszenierung von Barrie Kosky, die auf den ersten Blick wie aus dem Museum geholt zu sein scheint und doch subtil das Geschehen unter heutigen Perspektiven zu zeichnen versteht. Rein optisch befindet man sich in der Vergangenheit, in einem mit Wandmalereien ausgeschmückten Palast (Bühne: Rufus Didwiszus).