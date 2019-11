Ein Fest für die Frauen des Films

Eine Reihe, die längst wie ein kleines Festival funktioniert, holt von 13. bis 15. 11. zum sechsten Mal Frauen vor, hinter und auf der Leinwand ans Licht, dank denen cineastische Genüsse gelingen.

Das Format Frau.Macht.Film, das im Linzer Moviemento zuhause ist und vom Frauenbüro der Stadt Linz mitgetragen wird, vereint dafür Diskussionen, Filmgespräche, Projektionen und Geschichten, die Frauen nicht zu weltfremden Feministinnen verkleinert, sondern ihnen als Menschen Raum geben, die den Unterschied machen können.

Zum Auftakt leistet die von Sara Köppl (Moviemento) und der Linzer Filmkritikerin Julia Pühringer kuratierte Reihe einen notwendigen Beitrag zur Frage "Frauenfilm: Was soll das sein?" Expertinnen wie die Welser Regisseurin Leni Gruber und die Ebenseer Filmverleih-Chefin Christa Auderlitzky diskutieren darüber am 13. 11. (17 Uhr). Und werden erklären, dass es im Grunde "nur" Filme gibt, drehen können sie eben beide Geschlechter.

Weiters folgen acht Filme, die vom (weiblichen) Leben und all seinen schönen, irren wie harten Seiten erzählen. So handelt "Honeyland" von einer Imkerin und den wilden Bienen Mazedoniens (14. 11., 18 Uhr). In Kooperation mit der Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ folgt "Frauenarzt Dr. Schäfer" (1928). Gedreht hat den Film über Abtreibung die Wiener Regie-Pionierin Luise Kolm-Fleck (15. 11., 18 Uhr). Infos: moviemento.at (nb)