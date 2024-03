Ein Fest für das Saxofon beim Jazzfestival Steyr

Acht Konzerte verteilen sich in lockerer Schüttung auf vier Tage und bringen Sounds von den Songbook Bearbeitungen der Italienerin Anna Lauvergnac, den lyrischen Harfenklängen der Monika Stadler bis zum coolen Latin Sound der Emiliano Sampaio Brazilian Unit. Im Vordergrund stand aber an diesem Wochenende das Saxofon mit seinen vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten.

Da liefert schon am Eröffnungstag Vincent Herring im Verbund mit dem Drummer Joris Dudli -Schweizer mit Bruckneruni Lehrauftrag - ein Highlight. Ihr Quintett Soul Chemistry zeigt Frische und Seele, flotten Bebop und feurigen Funk. Am zweiten Saxofon berührt die junge Japanerin Erena Terakubo, eine von Herrings Studentinnen, die mit dem Meister in Augenhöhe musiziert. Da versteht man dessen charmanten Sager, dass sie so gut sei, dass er ihr nichts mehr beibringen könne. Als Zugabe parlieren die beiden eloquent zum Thema „Somewhere over the Rainbow“.

Beim heimischen Quintett Worry Later kann Tenorsaxofonist Thomas Kugi durch Eleganz und Wärme begeistern. Die Stücke stammen zum Großteil vom Pianisten Oliver Kent oder vom Bassisten Uli Langthaler, feine Nummern, die sich auf den Jazz der 40er und 50er berufen. „Worry Later“ nannte auch die Bebop Ikone Thelonious Monk eines seiner Stücke, da scheint der Bandname auch Programm zu sein. Trompeter Daniel Nösig formuliert souverän, Kugis Sax wärmt, Langthalers Bass ist profund und vollmundig. Eine Professorenband, die ihre Botschaften präzis an die begeisterten Leute bringt.

Bei Free Tenores gibt es das Tenorsaxofon dreifach. Zu seinem 70er vergönnt sich Harry Sokal eine Tour mit Musikern der nächsten Generation. Bernhard Wiesinger und Ondrej Štverácek bedienen die beiden anderen Hörner. Nach verhaltenem Beginn läuft die Band zu großer Form auf. Im Unisono klingen die Drei wie eins, beim Solieren entfalten sie Individualität und Eigenart. Sehr lässig.





