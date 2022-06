Das Missionarische ist mir im Lauf des Lebens schon etwas abhandengekommen", antwortet Karin Fleischanderl lachend auf die Frage nach ihrer Mission der "Literaturtage Steyr", die sie auch heuer in ihrer Heimatstadt organisiert – und bringt sie sogleich auf den Punkt: "Das Literarische in diesem Meer der Belletristik zu bewahren." Was beides unterscheide? "Die Form. Die Literatur ist ein Text, der sich der Form sehr bewusst ist.