Ein "fehlerfreier" Clemens Maria Schreiner kommt nach Vöcklabruck

Ganz ohne Fehler sei Clemens Maria Schreiner (35) – das behauptet er zumindest am Beginn seines Kabarettprogramms „Fehlerfrei“. Dass diese Großspurigkeit mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, steht außer Frage – will er laut Pressetext seines Programms ja „weg von der suboptimalen Selbstoptimierung und hin zur ungetrübten Fehlerfreude“. Am 26. 2. (19.30 Uhr) ist es im Stadtsaal Vöcklabruck zu erleben.