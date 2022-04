Die Kirchenmusikreihe "Musica Sacra" hat in den vergangenen 35 Jahren ein großes Stammpublikum lukriert. Das Angebot ist künstlerisch hochstehend, und ab und zu wagt man sich auch an Experimente. Etwa am Sonntag im Alten Linzer Dom. Es soll nicht despektierlich klingen, wenn man Solisten, das Amani Ensemble und den Mozartchor des Linzer Musikgymnasiums für die gegebene Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach als "bunt zusammengewürfelt" bezeichnet.