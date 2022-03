Ein erfülltes Leben unter Stars

Er wusste, wer Romy Schneiders Lieblingspartner beim Walzer-Tanzen war (Mario Adorf) – und was Gina Lollobrigida am Filmgeschäft widerlich fand ("das Weinen in den eigenen vier Wänden, das Lachen vor den Leuten"). Kaum ein österreichischer Journalist war näher dran an den Stars und Sternchen der Film- bzw. Unterhaltungskunst als Ludwig Heinrich. Über Jahrzehnte berichtete er für die OÖN. Gestern ist Luigi, wie ihn alle nannten, nach schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in Wien gestorben. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter.

Seine Welt waren Premieren und Premierenfeiern, Filmsets und Interview-Suiten. Stundenlang konnte man seinen Anekdoten über Tony Curtis, Udo Jürgens, Michael Douglas, Paula Wessely oder Jack Nicholson zuhören. Luigi denunzierte nie, die kleinen Schwächen und größeren Stolperer derer, die im Licht stehen, beschrieb er mit Verve und Charme. Dieses Berufsethos lebte er über mehr als 60 Jahre an der Glamour-Front. Den Vorschlag während eines wie immer langen, bereichernden Gesprächs mit ihm, aus seinen Erinnerungen ein Bühnenprogramm zu gestalten, lehnte er lachend ab: "Ich selbst hab’ auf der Bühne nix verloren."

Der überaus Belesene und Opern-Begeisterte bevorzugte Begegnungen und Gespräche. Kritiken zu schreiben, lehnte Luigi ab. Er begann seine Karriere bei der 1971 eingestellten Tageszeitung "Express". Danach belieferte er neben den OÖN auch die Kleine Zeitung und die Tiroler Tageszeitung. "Ich glaube an Disziplin und Hingabe. Und ich danke Gott, dass er so gut zu mir war", sagte Luciano Pavarotti im OÖN-Interview mit Heinrich. Sätze, die von ihm selbst hätten stammen können. Luigi wird allen, die ihn kannten, in liebevoller Erinnerung bleiben.