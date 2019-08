Ein Ehepaar im Dauergefecht der pointierten Wortpfeile

Ein kurzes Naserümpfen, eine Augenbraue wird nach oben gezogen, ein Zucken des Mundwinkels... Wer in dieses Gesicht schaut, vermag hunderte Sätze zu hören, ohne dass einer davon laut ausgesprochen wird: Martina Gedeck (57) ist eine schauspielerische Ausnahmekönnerin, eine der ganz Großen der deutschsprachigen Schauspielbranche. Sie gemeinsam mit dem ihr absolut ebenbürtigen Ulrich Tukur (62) in einem Film zu sehen, ist ein besonderer Glücksfall. Einen solchen gab es bereits 2016 im Psychodrama "Gleißendes Glück", nun spielen die beiden in einer Komödie – und wie sie einander dabei mit pointierten Wortpfeilen attackieren, ist erlesenes Vergnügen!

Die Geschichte ist nicht neu: Ein Ehepaar – die Kinder sind aus dem Haus, geblieben ist das schöne Domizil samt Garten und der Hund – will sich nach gemeinsamen 25 Jahren und allmählich eintönig gewordenem Alltag trennen. Nun, wollen? Er, in den 60ern, verliebt sich in die 30 Jahre jüngere, hübsche Assistentin (Lucie Heinze). Sie hat für Haushalt, Kinder und seine Karriere ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, was er ihr jetzt vorwirft, denn sie habe zum Unterhalt kaum etwas beigetragen.

Die beiden beschließen, die geplante Trennung nicht zum Ehekrieg ausarten zu lassen, und begeben sich zur Therapeutin zwecks begleiteter Trennung.

Unterhaltsame Wortgefechte

Der deutsche Regisseur Rainer Kaufmann (u.a. mit der Ingrid-Noll-Verfilmung "Die Apothekerin" im Kino besonders erfolgreich, sonst eher für das Fernsehen aktiv) gibt den beiden Schauspiel-Größen kammerspielartig viel Platz, lässt sie bei der Therapeutin reden und zeigt in Rückblenden, wie es damals gewesen ist. Auch wenn sich ein Klischee an das andere reiht, erscheinen doch viele Momente jedem Zuseher bestens vertraut. Enttäuschungen, Verletzungen, wieder aufflammende Liebe, Eifersucht, Prahlereien, Rachegelüste, Neugier auf ein wieder spannenderes Leben, Wunsch nach mehr Freiheit: Die ganze Skala an Emotionen in solch einer Situation wird lustvoll und großartig durchgespielt – mit höchst unterhaltsamen Wortgefechten.

Es macht einfach Spaß, den beiden bei ihrem Rosenkrieg zuzusehen und zuzuhören. Und übrigens: Der Hund, der dem Film den Titel gibt, ist nur in kurzen Sequenzen zu sehen, eine davon geht allerdings sehr ans Herz, wenn man Hunde mag...