Omar Sarsam ist ein Phänomen: Der ausgebildete Arzt betritt die Bühne, und das Publikum schaltet sofort in den Gute-Laune-Modus. So auch am Dienstagabend, als der 41-Jährige sein neues Programm "Sonderklasse" im ausverkauften Linzer Posthof vorstellte. Schon die ersten Gags beantwortete das Publikum dankbar mit viel Lachen – und sollte sich diese Ausgelassenheit bis zum Schluss bewahren.