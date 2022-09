Es ist ein spezielles Date, zu dem sich Julie und August im Internet verabreden: Nicht, um gemeinsam auszugehen, sondern um gemeinsam in den Tod zu springen. Von einer Klippe in Norwegen. Mit dem mittlerweile in 20 Sprachen übersetzten, 2001 uraufgeführten Stück "norway.today" des Schweizers Igor Bauersima eröffnet das Junge Theater Linz die Saison so gelungen wie herausfordernd: Zwei junge, gesunde Menschen möchten sterben oder glauben es zumindest. Warum? Was geht wirklich in ihnen vor?