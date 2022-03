Ein bunter Vogel im Dschungel der Kurzweil

Mit braun-grün-schwarzem Tarn-Poncho, schwarzen Leggings und klobigem Schuhwerk tauchte Berni Wagner am Donnerstagabend auf der Bühne der Spinnerei in Traun auf. "Ist es okay, wie ich angezogen bin?", fragte der Kabarettist ins Publikum – und erntete die ersten Lacher. Er sei bei der Typberaterin gewesen, erklärte Berni Wagner seinen neuen Look: "Und ich kann’s mir nur so erklären, dass ich nicht ihr Typ war."

Schnellsprech-Wortschwall

Die seichten Witze blieben eindeutig in der Unterzahl in Wagners aktuellem Programm "Galapagos", das seit kurzem mit dem Programmpreis des Österreichischen Kabarettpreises ausgezeichnet ist. Vielmehr führte der in Wien lebende Gallneukirchner wie ein bunter Vogel durch sein geistreiches, humorvolles und gut ausgetüfteltes Kabarett-Universum – mit so viel Kraft und guter Laune, dass Wagners perfekt ins Publikum geschleuderter Schnellsprech-Wortschwall die Zuseher mitunter (über-)forderte. "Wie lange kann denn der sprechen, ohne zu atmen?", fragte sich ein bass erstaunter Zuseher selbst.

Die Frage, wer was wie okay ist, zog sich wie ein roter Faden durch das Programm, das nur im zweiten Teil leichte Längen aufwies. Inhaltlich graste Wagner aktuelle Themen ab, vom Bio-Trend ("Was heißt bio? – Berni isst okay") über veganen Lebensstil ("Leute, die Tierprodukte nur deswegen nicht essen, weil sie ihnen nicht schmecken, sind keine Veganer, sondern nur heikel") und die Klimakrise bis zu neu erfundenen Lebensformen wie der Solo-Amorie ("Da ist zwar der Sex gut, aber charakterlich passt’s oft nicht so").

Bleibt zum Schluss natürlich eine Frage: Ist Berni Wagners Programm okay? Nein, es ist viel mehr. Es unterhält und regt zugleich zum Nachdenken an. Da darf man schon einmal bei der Typberatung danebenschlagen.

Fazit: Geistreich, witzig, raffiniert – Berni Wagner hatte die Lacher auf seiner Seite.