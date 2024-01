Ein bunter Barbier, bei dem ein paar Haarbüschel übersehen worden sind

Geld, Intrige und molto amore: Keine zwei Wochen hat Gioachino Rossini angeblich an seinem späteren komödiantischen Opern-Gassenhauer "Il barbiere di Siviglia" komponiert. Am Samstag feierte diese viel gespielte Opera buffa im Linzer Musiktheater ihre viel beklatschte Premiere. Die Handlung ist in Anbetracht der genialen Komposition nahezu bedeutungslos. Ein wenig attraktiver Dottore spitzt auf das Geld seines reichen Mündels, das allerdings einen anderen liebt.