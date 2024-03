Salzkammergut Festwochen: "Ein Booster für die Seele"

Bei den Salzkammergut Festwochen geben einander wieder die Stars die Klinke in die Hand. Unter dem Motto "Zentrale Fragen – Große Emotionen" haben Christian Hieke als künstlerischer Leiter, Karin Bergmann (Literatur und Theater) sowie die kaufmännische Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer ein buntes und gut durchdachtes Programm für das Sommerfestival von 28. Juni bis 18. August zusammengestellt.

Im Musikbereich sticht wieder das Salzkammergut-Open-Air im Toscana Park Gmunden mit dem Bruckner Orchester sowie Erwin Schrott und Erica Eloff (6./7. Juli) heraus. Bereits am 4. Juli lädt Star-Dirigent Franz Welser-Möst dort unter dem Motto "Musizieren, zuhören & zuwispün" zum Crossover von Volksmusik, Klassik und weiteren Musikrichtungen, etwa mit Rafael Fingerlos und den Hollerstauden. Am 21. Juli ist der Arnold Schoenberg Chor mit Bruckners Messe Nr. 1 und Schönbergs "Friede auf Erden" im Toscana Congress zu hören, am 27. Juli folgt dort René Pape mit einem Liederabend.

Erweitert werden die Festwochen heuer um einen starken Pop/Crossover/Indie-Schwerpunkt. Im August treten bei einem zweiten Open-Air der neue Salzburger "Jedermann" Philipp Hochmair mit seinem Schiller-Balladen-Rave (2. August), das Indie-Rockduo Cari Cari (3. August) und Herbert Pixner (4. August) auf. Vodoo Jürgens kommt am 16. August ins Stadttheater Gmunden.

Im Theaterbereich hat Ex-Burgtheater-Direktorin Bergmann zwei Premieren erarbeitet: In Kooperation mit dem Linzer Landestheater hat am 11. Juli Schnitzlers "Liebelei" im Stadttheater Gmunden in der Regie der jungen Anna Stiepani Premiere, etwa mit Samuel Finzi und Petra Morzé. Außerdem gestaltet Sven Eric Bechtolf einen Abend zum Kafka-Jahr, indem er dessen Texte "Ein Bericht für eine Akademie" und "Eine kleine Frau" kreuzt (9./12. August, Stadttheater). Daneben gibt es eine Reihe von szenischen Lesungen, etwa Bernhards "Theatermacher" mit Michael Maertens und Marie-Luise Stockinger (26. Juli, Toscana Congress).

Nachdem im Jänner drei Bilder von Gottfried Helnwein im XXL-Format im Zentrum Gmundens viel Aufregung auslösten, folgt nun eine Ausstellung seiner Bilder von 13. Juni bis 28. Juli im Kammerhof-Museum. Johanna Mitterbauer ist trotz des Wirbels zufrieden: "Es ist uns gelungen, einen Dialog anzustoßen." Auch das Festival läuft für sie nach Wunsch: Nach der Rekordsaison 2023 mit 30.500 Besuchern wird heuer die Zahl der Veranstaltungen von 70 auf 90 aufgestockt. Das Budget stieg von 1,3 auf 1,5 Millionen Euro, auch die Auslastung von 85 Prozent will sie steigern.

Für Karin Bergmann haben die Festwochen gerade angesichts schwieriger Zeiten ihre Berechtigung: "Sie sind eine Ausnahmezeit. Eskapismus muss erlaubt sein", sagt sie. "Kunst kann Kraft und Trost schenken und ein Booster für die Seele sein."

