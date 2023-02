Ein Blindgänger im Theater Phönix als Uraufführung

Es ist ihr drittes Stück und ihre erste Regiearbeit: Mit "blind gang boom, once we were golden" spürt die in Wien lebende Südtirolerin Eleonore Khuen-Belasi (29) im Linzer Theater Phönix (Balkon) unserem Umgang mit Vergangenheit nach, versinnbildlicht in einem Blindgänger unter der Erde. Eines Tages wird er gefunden, von Lady Die und einem Maulwurf. Khuen-Belasi: "Ein Blindgänger kann jederzeit hochgehen, die Geschichte hört niemals auf", jeder ist unumgänglich ein Teil von ihr.

Ihr Stück lädt als "poetische Form, mit Geschichte und Gewalt umzugehen", zur Reise ins (Erd-)Innere, das "immer heißer und heller wird", sagt Ausstatterin Marie Sturminger. An der Seite von Ensemble-Mitglied Lara Sienczak spielen die Gäste Tamara Semzov und Lukas Weiss, der für den erkrankten Martin Brunnemann einspringt. (kasch)

Info: 16. 2., 19.30 Uhr (Premiere), bis 30. 4., Karten: 0732 666 500, www.theater-phoenix.at

