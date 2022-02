Ein hochglanzpolierter Oldtimer, aus dessen Auspuff eine rosa Flüssigkeit läuft. Die Fassade der Wiener Albertina, aus der eine Holzschublade ragt. Eine in der Luft schwebende Farbdose, die eine Pfütze voll roter Farbe auf die Straße rinnen lässt – es gibt nichts, was es nicht gibt, im bunten Kosmos von Markus Hofer. Nun sind Foto-Dokumentationen seiner skurril-hintergründigen Werke in den Linzer Promenaden Galerien zu sehen.