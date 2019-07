Ein Bildungsbürger und Vordenker

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist der ehemalige ORF-Generalintendant Gerhard Weis am Freitag im Kreis seiner Familie im Alter von 80 Jahren verstorben. Der ORF würdigte Weis in einer Aussendung als "großen, besonnenen Denker und zukunftsweisenden Medienmanager, der Radio und Fernsehen des Landes wesentlich geprägt" habe. "Weis war einer der großen Architekten eines modernen, vielfältigen und relevanten ORF", zeigte sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz "tief betroffen" vom Tod seines Vorgängers. Medienminister Alexander Schallenberg würdigte Weis als "großen Vordenker", der "maßgeblich an der stetigen Weiterentwicklung des Österreichischen Rundfunks beteiligt" gewesen sei.

Gerhard Weis wurde am 1. Oktober 1938 in Wien-Brigittenau geboren. Seine journalistische Karriere startete er 1958 als Zeitungsjournalist. 1967 kam er zum ORF – zunächst als innenpolitischer Redakteur, später als Ressortleiter Innenpolitik. Ab 1973 leitete Weis die ORF-Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit, von 1974 bis 1978 war er Intendant für das erste Fernsehprogramm. 1979 folgte die Leitung der Abteilung "Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Unternehmensplanung" in der ORF-Generalintendanz. Weis war während dieser Zeit auch Chefredakteur in der Generalintendanz. Die Verwirklichung des Gemeinschaftsprojekts "3sat", die Gründung des "Teletext", der Minderheitenredaktion und die Einführung der Föderalismusschiene "Bundesland heute" fielen in diese Periode.

1998 wurde Weis zum ORF-Generalintendanten gewählt. In seiner Amtszeit (bis 2001) stärkte Weis das öffentlich-rechtliche Profil des ORF: Information, Wissenschaft und Kultur wurden ausgebaut. Im Radio wurde mit FM4 ein neues, vorwiegend fremdsprachiges Jugendkulturradio aus der Taufe gehoben. "Report international", "Euro Austria", "Bundesland heute" am Wochenende, aber auch "Die Barbara Karlich Show", "Die Millionenshow" und "Taxi Orange" waren einige der Formate, die unter Weis auf Sendung gingen.

Dass dem Bildungsbürger Gerhard Weis Kunst und Kultur ein besonderes Anliegen waren, spiegelte sich auch in seinem Aufsichtsratsvorsitz bei den Vereinigten Bühnen Wien wider. Bis zuletzt war er auch Vorsitzender des Kulturbeirats von ORF III. ORF III widmet dem Verstorbenen heute um 19.45 Uhr ein "Kultur heute spezial".