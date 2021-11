Ein Beziehungs-Chaos zwischen Form und Inhalt

"Ich bin nicht abergläubisch, aber ich sah Freunde, Liebende, Geschwister, deren Verhältnis durch den zufälligen Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert wurde", sagt Charlotte in der von Regisseur Christoph Diem simplifizierten Fassung von Goethes Wucht-Roman "Die Wahlverwandtschaften". Am Freitag hatte die Inszenierung in den Kammerspielen Premiere.