"Yes, Ma’am!" Diese beiden Worte sind die einzigen im neuen Kinofilm "Stillwater", die eine Ahnung davon geben, wozu der an sich sehr ruhige Bill Baker imstande ist. Der von Hollywoodstar Matt Damon verkörperte Arbeiter aus Oklahoma verwendet sie oft. Stets respektvoll, dennoch klingen sie mitunter zackig, angriffig, fast militaristisch. Ansonst muss Baker gar kein Mann vieler Worte sein. Oscar-Sieger Damon beweist seit Jahrzehnten, etwa in der "Bourne"-Reihe (seit 2002), dass er nicht viel