Ein besonderes Geschenk: Bruckners Neunte zum 97. Geburtstag dirigiert

Es ist ein Geschenk Gottes, den 97. Geburtstag feiern zu können. Umso mehr, wenn man das im Rahmen der Stiftskonzerte in der Stiftsbasilika St. Florian und mit Anton Bruckners IX. Symphonie tun darf. Dirigent Herbert Blomstedt hat vorgestern seinen Geburtstag gefeiert und das am Podium mit den Bamberger Symphonikern, die an diesem Abend höchst aufmerksam und mehr als nur stimmig musizierten.