Ein Haushalt, zwei Rechnungen: Ärger über ORF-Beiträge

Ein Leserbrief und seine Folgen: Am 18. Juli erscheint ein Faktenbericht des Gmundners Wolfgang Meingast, der über seine Erfahrungen mit dem von der OBS (ORF-Beitrags Service GmbH) überraschend in Rechnung gestellten ORF-Beitrag berichtet. Überraschend deshalb, weil Meingast und seine Frau seit mehr als 40 Jahren unter derselben Adresse im gemeinsamen Haushalt leben und stets die per Jahresanfang vom ORF-Beitrag abgelöste GIS-Gebühr bezahlt haben. Laut Schreiben vom 8.