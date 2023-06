Ein Begräbnis letzter Klasse

8. August 1703, die erste Ausgabe des "Wiennerischen Diariums"… "Enthaltend alles Denkwürdige so von Tag zu Tag"

Seinen 320. Geburtstag am 8. August hat das "Wiennerische Diarium" (ab 1780 Wiener Zeitung) knapp nicht mehr geschafft. Morgen wird die älteste noch existierende Tageszeitung der Welt zum letzten Mal in Papierform erscheinen. Nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten, so haben es die Regierungsparteien ÖVP und Grüne beschlossen, kann hin und wieder einmal eine Zeitung gedruckt werden. Fix ist nur, dass man die Zukunft der Wiener Zeitung ab 1.