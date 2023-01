Ein Barbar, den man liebt

Der erste Einzelstrip erschien am 4. Februar 1973.

Es war der 4. Februar 1973, als der mit reduziertem Strich gezeichnete Wikinger in die Comic-Welt trat. Der erste Strip, der die Humorseiten US-amerikanischer Zeitungen bereicherte, spielte mit einer Verwechslung und kam mit einem einzigen Bild aus (siehe oben). Von diesem Tag an legte der schmerbäuchige Nordmann, der sich am besten auf Raubzüge und Plündereien versteht, eine fulminante Karriere hin.