Ein Banksy für die eigene Fassade

Erst zwei Tage hatte die aktuelle Ausstellung "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" in der Linzer Tabakfabrik auf dem Buckel, dann kam ihr ein Lockdown in die Quere. Am 17. Dezember wird die Schau mit rund 150 originalgetreuen Nachbildungen aus dem Werk des mysteriösen, weil in der Öffentlichkeit unbekannten Künstlers in der Lösehalle im Innenhof der Linzer Tabakfabrik fortgesetzt. Es gelten jeweils die aktuellen Bestimmungen! In Deutschland hat die Ausstellung des Passauer Veranstalters COFO bereits Hunderttausende begeistert, in Linz werden bis 20. März 2022 mehr als 50.000 Besucher erwartet.

"Moderner Robin Hood"

Kuratiert hat die spektakuläre Ausstellung die Berliner Kunstvermittlerin Virginia Jean: "Banksys Arbeiten regen jeden dazu an, sich an die eigene Nase zu fassen und das vorherrschende System kritisch zu hinterfragen. Er ist ein moderner Robin Hood."

Echte Banksy-Fans werden hiermit aufgerufen, bei der Fassaden-Aktion zur Schau mitzumachen. Die OÖNachrichten und die Agentur COFO suchen Besitzer von Privat- oder Firmengebäuden, die bereit sind, ein Banksy-Werk auf ihre Hausfassade sprayen zu lassen. Zur Auswahl stehen etwa das berühmte, weil während einer Auktion im Oktober 2018 geschredderte "Girl with Balloon", "Washing Zebra" oder "Der Blumenwerfer". Teilnahmebedingungen siehe untenstehenden Artikel. Die Rabattaktion für OÖNcard-Inhaber (minus 20 Prozent) wurde bis 31. Jänner 2022 verlängert.

Ausstellung: "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" in der Lösehalle der Linzer Tabakfabrik (Innenhof), bis 20. März 2022. Öffnungszeiten: Di., Mi., So.: 10 - 18 Uhr; Do., Fr., Sa., Feiertag: 10 - 20 Uhr (außer 24./25. 12.; 1. 1.); Karten: nachrichten.at/ticket und bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen. Der OÖNcard-Rabatt ist nur im Vorverkauf erhältlich. www.mystery-banksy.com

Fassadenaktion

Ihr Gebäude (Wohnhaus, Firma) ist verkehrsmäßig "günstig" und gut einsehbar gelegen, die Fläche für das gesprühte Banksy-Werk beträgt mindestens 40 Quadratmeter. Der Wert des Murals beträgt rund 3500 Euro. Bewerbungen mit Foto bis 31. Dezember an: fassade@mystery-banksy.comBis zu drei Gewinner werden ausgewählt und schriftlich verständigt.