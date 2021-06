Der interne Arbeitstitel "Fröhlich und frei mit FFP2" musste letztlich aus unerfindlichen Gründen zwar "All We Have Is Now" weichen, die knapp 100-minütige Musicalgala mit der das Landestheater am Donnerstagabend seine Sommerspielstätte im Linzer Schlosspark eröffnete, war aber auch so ein riesiger Erfolg. Und dies nicht nur aufgrund der idyllischen Lage und den alkoholischen Kaltgetränken, die bequem auf den zwischen den Sitzplätzen angeschraubten Tischerln rasten konnten.