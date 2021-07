Ein amerikanischer Albtraum als erschütternder YouTube-Film

Mehrere tausend Handyvideos, die meisten von Angreifern selbst, die aufgezeichneten Funksprüche der Sicherheitskräfte und per Gericht zugänglich gemachte Aufnahmen jener Kameras, die Teil der US-Polizeiausrüstung sind – aus diesen Quellen rekonstruierte das "Visual Investigation"-Team der New York Times (NYT) Moment für Moment, wie Anhänger Trumps am 6. Jänner 2021 das US-Kapitol stürmten.