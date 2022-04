Im Herbst 1988 haben ein paar junge wilde Rieder im Keller einer ehemaligen Schnapsbrennerei in der Hartwagnerstraße 14 das "KiK" gegründet. Rund 30 Jahre später stand die längst etablierte Kulturinstitution in der Messestadt vor dem Zusperren. Die einst jungen Wilden waren älter geworden, und mit der Übergabe in – wie es so schön heißt – jüngere Hände haperte es mangels Interessenten.