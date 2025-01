Konzertkritik: Ein Abschluss mit harmonischer Note

Das Konzert mit dem Bennewitz Quartett und Aris Alexander Blettenberg (Klavier) am Dienstag im Linzer Francisco Carolinum war das letzte der bemerkenswerten Reihe „Dienstagskammermusik“. Nach 15 Jahren intensivem Einsatz, anregenden Begegnungen mit jungen Ensembles und großen Namen ist Schluss. Von Beginn an fesselnd So schwebte über dem großartigen Abend mit den Klavierquintetten von Johannes Brahms und Antonin Dvorak eine leicht sentimentale Melancholie des Abschieds, zählten doch