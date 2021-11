Das Ende naht: Zum Jahresende hauen Opus nach fast fünf Jahrzehnten den Hut drauf. Vorher machten die steirischen Pop-Legenden um Sänger Herwig Rüdisser und Gitarrist Ewald Pfleger auf ihrer Finaltournee aber am Dienstagabend noch im Linzer Brucknerhaus halt. Es war nicht nur wegen des sehr locker gefüllten Saals ein etwas unwürdiger Abschied. Denn der Zahn der Zeit hat ordentlich an der Combo genagt, der mit "Live Is Life" einst ein Welthit fürs Partyzelt und die Ewigkeit gelang.