Eigene ORF-Show für den Linzer Kabarettisten Manuel Thalhammer im Herbst

Manuel Thalhammer empfängt in seiner Sendung prominente Gäste aus Oberösterreich.

Mehr als ein halbes Jahr mussten er und seine Fans sich gedulden: Im Herbst soll der Linzer Kabarettist und "Comedy Challenge"-Gewinner Manuel Thalhammer nun endlich seine ihm im November als Preis versprochene eigene TV-Show im ORF bekommen, aber kein Drehbuch dazu. Also muss der 38-Jährige improvisieren.

Seine Show "Es kommt, wie’s kommt" wurde am Dienstag im Theater Kornspeicher in Wels aufgezeichnet und wird im Herbst in ORF 1 ausgestrahlt. Mit dabei sind als Gäste Josh und Maria Angelini-Santner, außerdem Rudi Roubinek als ORF-Producer "Patrick Pracker". Einen kurzen Vorgeschmack sehen Sie im Video:

Thalhammer hatte sich im Vorjahr in vier ORF-"Comedy Challenge"-Shows mit seinem Mix aus Kabarett, Comedy und Impro-Theater gegen sieben Nachwuchs-Kabarettisten durchgesetzt. Den Preis hatte man in einer eigens einberufenen Pressekonferenz bekannt gegeben: eine eigene TV-Show. Nun ist es endlich doch soweit.

