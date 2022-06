Edler Sacher-Duft kreiert von Star-Parfümeurin

Gemeinsam mit der französischen Star-Parfümeurin Pauline Rochas hat Sacher-Co-Eigentümerin Alexandra Winkler den Signature-Duft entwickelt, der das Hotel Sacher ausmacht. Der exklusive "Magic of Scent" steht damit nun auch als Duftkerze für zuhause zur Verfügung. "Wir nehmen unsere Umwelt immer mit allen Sinnen wahr, Düfte haben eine starke Botschaft", sagt Winkler. Sie hatte die Idee für den neuen "Sacher Signature Scent". "Mit unserer neuen Kerze ist es nun möglich, daheim die Augen zu schließen und sich vorzustellen, man wäre im Sacher", sagt sie. Mit der Parfümeurin Pauline Rochas fand Winkler die ideale Partnerin, um den Zauber des Sachers in einem maßgeschneiderten Duft zu vereinen. "Als ich das Hotel betrat, wusste ich, was der Duft verkörpern muss: etwas Mutiges, Anspruchsvolles und Luxuriöses."