Eddie Van Halen: "Mozart der Rockgitarre" ist tot

Eddie Van Halen, der legendäre Gitarrenvirtuose, der Van Halen durch fünf Jahrzehnte und drei Leadsänger geleitete und sich selbst einen Platz unter der größten Gitarristen der Rock-’n’-Roll-Geschichte erspielte, ist nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. Zu den berühmtesten Songs seiner Band gehört der Partyklassiker "Jump", außerdem spielte er das grandiose Solo in Michael Jacksons Superhit "Beat It".

Der am 26. Jänner 1955 in Amsterdam als Edward Lodewijk Van Halen geborene Musiker wurde von Fans und Kollegen gleichermaßen für sein atemberaubend schnelles, dabei variantenreiches und kreatives Spiel bewundert. "Du hast unsere Welt verändert. Du warst der Mozart der Rockgitarre", schrieb Nikki Sixx von der Band Mötley Crüe auf Twitter. "Er hat einer Million Gitarristen in der ganzen Welt eine Menge Angst eingejagt, weil er so verdammt gut war", so Joe Satriani. Und Lenny Kravitz fügte hinzu: "Der Himmel wird heute Abend elektrisch sein."

Dabei war Eddie Van Halen, der Eric Clapton und Jimmy Page bewunderte, ein Autodidakt, der keine Noten lesen konnte. Dem Erfolg von Van Halen tat dies aber keinen Abbruch. Mehr als 80 Millionen Alben verkaufte die 1974 im kalifornischen Pasadena gegründete Combo in ihrer langen Karriere, hinzu kamen Single-Hits wie "Panama", "Why Can’t This Be Love?", "Dreams" oder "When It’s 7 Love". Trotz Sängern wie David Lee Roth, Sammy Hagar und Gary Cherone, die Hard-Rock-Band blieb all die Jahre ein echtes Familienunternehmen. Eddie spielte Gitarre, sein zwei Jahre älterer Bruder Alex Schlagzeug und Eddies Sohn Wolfgang (29) kam ab 2016 als Bassist hinzu. Eddie: "Ich habe ziemlich viel Bullshit in meinem Leben durchgemacht, aber ich spiele seit Beginn mit meinem Bruder und jetzt auch mit meinem Sohn in der Band. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand anders in der Musikwelt von sich sagen kann."

Private Schwierigkeiten

So erfolgreich die Band, privat lief es für Eddie Van Halen deutlich schwieriger. Von seiner ersten Frau, der Schauspielerin Valerie Bertinelli, ließ er sich 2007 nach 26 Jahren Ehe scheiden. Zwei Jahre später heiratete er Janie Liszewski, die frühere Band-Sprecherin. Seine langjährige Alkohol- und Drogensucht hinterließ tiefe Spuren. 1999 bekam Van Halen eine neue Hüfte, ein Jahr später erkrankte der Kettenraucher an Zungenkrebs. Ein Drittel seiner Zunge musste daraufhin operativ entfernt werden. Später kehrte der Krebs – diesmal am Kehlkopf – zurück.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at