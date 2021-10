Seine Lebensgeschichte klingt wie einer Hollywood-Schmonzette entrissen. Innerhalb weniger Jahre hat es Ed Sheeran vom unbekannten Straßenmusikanten in Londons Innenstadt zum größten Popstar des Planeten gebracht, der alleine mit der Klampfe vor 80.000 Fans im Wembley-Stadium aufgeigt und 150 Millionen Tonträger verkauft. Ein netter Bursche in Kapuzenpulli, Jeans und Turnschuhen, der mit seinen g’fühligen Liedern den Menschen das Nasse in die Augenwinkel zaubert.