EAV-Gründungsmitglied Anders Stenmo mit 67 Jahren gestorben

Er war Gründungsmitglied der Kultband Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV). Vor einer Konzerttour im Jahr 1998 erlitt er einen Hörsturz und verließ in weiterer Folge die Band. Er wurde später Drehbuchautor, unter anderem für die TV-Serie "Dolce Vita" oder die Krimikomödie "Küsse, Schüsse, Rindsrouladen" mit Robert Palfrader. Thomas Spitzer hatte an der Kunstakademie in Wien 1977 Stenmo und Eik Breit kennengelernt und mit ihnen sowie Nino Holm die EAV gegründet.

