Wenn es den Salzburger Osterfestspielen heuer an einem nicht mangelt, dann sind es Debüts. Das Publikum interessierte davon am Samstagabend vor allem, wie Jonas Kaufmann seinen ersten "Tannhäuser" von Richard Wagner in Romeo Castelluccis Neueinstudierung der Inszenierung von 2017 singen würde. Die kurze Antwort: vorsichtig.