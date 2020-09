Nicht eine Klangwolke an der Donaulände wie in den vergangenen Jahren, sondern viele Klangwolken ziehen am 12. September, dem Klangwolkentag, über Linz. Peter Androsch, Sam Auinger, Wolfgang "Fadi" Dorninger und Gitti Vasicek als Klangwolken-Kreativteam lassen die ganze Stadt erklingen. Präsentiert wird das Großereignis von der Sparkasse OÖ und der Linz AG. Ein paar Tipps aus dem Programm, das es als Folder zum Downloaden gibt, www.brucknerhaus.at.