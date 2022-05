Durch das Fenster der Kunst hinter das Offensichtliche blicken

Für Arbeiten von Günter Brus (*1938) ist es eine Premiere in der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen. Und während der ehemalige Wiener Aktionist im kollektiven Gedächtnis eher als mit Körper und Exkrementen hantierender wilder Hund eingesickert ist, glänzt in der am Donnerstag eröffneten Ausstellung sein zeichnerisches und bilddichterisches Werk in Form von 20 Arbeiten.

Levesques Teich-Installation „Irk & Tumble“ (Öl auf Polyurethane) Bild: pg

Es sind Gedanken-Jonglagen von Satzfetzen und Wortspielsplittern mit Ölkreide, Bunt- und Bleistift. Begleitet wird Günter Brus (7000 bis 130.000 Euro) von den sich ebenfalls mit Körpern und Vergänglichkeit befassenden Positionen der Malerin Suzanne Levesque (240 bis 22.000 Euro) und des Lienzer Bildhauers Peter Niedertscheider (1200 bis 5900 Euro). Der Hrdlicka-Schüler meißelt bzw. fräst Beiläufiges und Vergängliches wie Urlaubserinnerungen im Stile großer Meister in ewigen Carrara-Marmor. Das Aufstöbern ziselierter Szenen lohnt sich bei allen seiner Arbeiten.

Suzanne Levesque: „Let’s Play (Foible)“ (Öl auf handvernähtem Leinen/2020) Bild: pg

Levesque spürt physische Extreme und Blicke ramponierter Menschen auf. Das findet auch Niederschlag im Material, indem sie Leinwände zerschneidet und neu vernäht. Im Schlossteich schwimmt die Installation "Irk & Tumble" über eine vom Leben geschundene Frau, die scheinbar den Tod sucht.

Peter Niedertscheider: „Strandstück 5“ (Carrara-Marmor/2020) Bild: pg