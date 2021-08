Der Reigen am Lido hat zuletzt das Festival von Cannes in einer Frage stark unter Druck gesetzt: Welches europäische Spitzenfestival wird als inoffizieller Auftakt zum Oscar-Rennen betrachtet? In Venedig hatten mit "Nomadland" (2020), "Joker" (2019), "Shape of Water" (2017) und "La la Land" (2016) wesentliche zeitgenössische Academy-Award-Sieger ihre Uraufführung, das Kulturereignis avancierte zur ersten Adresse für Hoffnungsträger für den berühmtesten Filmpreis der Welt. Jane Campion